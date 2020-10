Vins, musique et patin à roulettes

C'est vendredi et le moment de jumeler vins et musique. Et le tout va aller comme sur des roulettes...

La sommelière Jessica Harnois, la chroniqueuse Catherine Beauchamp et l'animateur Patrick Lagacé s'éclatent sur une thématique de patins à roulettes.

« Je ne me vois pas faire du patin à roulettes et me faire des bleus, note Jessica Harnois. Mais pour faire la fête, le Adega de Penalva est parfait. Ça sent les fleurs. Ça sent le party. La vivacité vient couper le gras. »

Parfait pour un apéro, avec des crevettes et des calmars frits. Avant, pendant, ou après l'écoute de The Hustle, Let's Groove et It's Raining Men.

Prochain service, un Riesling allemand.

« À 17 $, un Riesling aussi droit que ça, je n'ai pas vu ça souvent, explique la sommelière. Pomme verte, tranchant, au caractère plus moderne. Avec des mets asiatiques thaïlandais et indien ».

Après I Love the Nightlife et Ring My Bell, on change de couleur avec un rouge italien, le Allegrini Da Bragia.

« Un rouge sensuel italien. Pour patiner en bonne compagnie. Plus smooth. Nous sommes en Vénétie. Très réconfortant avec des pâtes et un osso bucco. »

La music de Magic et de Night Fever est indiquée pour l'occasion.

On reste dans le rouge, mais on va en Afrique du Sud avec un verre de A.A. Badenhorst The Curator 2018.

« C'est explosif. C'est une attaque en bouche. Ce sont les mêmes cépages qu'un Rhone, mais en Afrique du Sud, c'est quelque chose. »

Vins

Adega de Penalva Dão 2019

Vin blanc | 750 ml | Portugal Dâo E Lafôes

11,95 $

Peter & Peter Riesling Mosel 2018

Vin blanc | 750 ml | Germany Mosel

17,95 $

Allegrini La Bragia Veneto 2016

Vin rouge | 750 ml | Italy Veneto

18,55 $

A.A. Badenhorst The Curator 2018

Vin rouge | 750 ml | South Africa Western Cape

14,20 $

Musique

1-Van McCoy - The Hustle

2-Earth Wing and fire - Boogie Wonderland

3-Earth Wing and fire - Let's Groove

4-The Tramps - Disco Inferno

5-The weather girls - It's Raining Men

6-A Taste of Honey - Boogie Oogie Oogie

7-Alicia Bridges - I Love the Nightlife

8-Anita Ward - Ring My Bell

9-Olivia Newton-John - Xanadu

10-Olivia Newton-John – Magic

11-Bee Gees - Night Fever

12-Cheryl Lynn - Got to Be Real

13-KC and the Sunshine Band - Get Down Tonight

14-The Hues Corporation - Rock the Boat

15-Carl Douglas - Kung Fu Fighting

16-George McCrae - Rock Your Baby