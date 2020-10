Vins, spiritueux et musique musclée pour le week-end

On amorce la fin de semaine en force avec des sélections vinicoles et musicales plutôt musclées dans leur ensemble.

La sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp mêlent ainsi vin, spiritueux, galm rock, hard rock, hair métal et rock d'aréna. Ça décoiffe dans les verres et dans les oreilles....

Et un bon nombre de personnalités internationales sont liées à ces produits, à commencer par le légendaire Flower.

« Guy Lafleur, notre numéro 10, a fait un gin poivré qui, sincèrement, est très, très bon, explique Jessica Harnois

« Il explosif! C’est très mâle. Un gin masculin fait autant pour les filles que pour les gars, mais dans le sens qu’il y a du poivre et tu le goûte très bien.

« Ils ont vraiment fait un gin aux couleurs de Guy Lafleur qui disait tout le temps : on va les poivrer, les Flyers ou les Bruins.. »

Guy Lafleur fait aussi du vin, un chardonnay riche et très structuré. Bref, on peut passer de Black is Black à Cold Gin, sans négliger I Was Made For Loving You, selon l'inspiration du moment.

Du 10 au 99

On reste dans le hockey, mais on passe du numéro 10 au numéro 99.

« Dans le monde du vin, (Gretzky) s’est taillé une belle place. Ses vins répondent aux besoins du client. Ses vins sont droits et structurés. Son pinot grigio est très abordable. C’est festif, facile à boire et aussi avec une élégance. »

Il y a aussi des vedettes du rock, comme Jon Bon Jovi, qui aime bien le rosé.

« Il n’y en a plus en ce moment. Bon Jovi l’a fait avec son fils, Jessie. Ça reviendra au printemps. Ça va vous faire voyager en été. »

On écoute ça, évidemment, avec du Bon Jovi.

Vins et spiritueux

Un gin poivré aux couleurs de Guy Lafleur

Préparé au Québec, 43 % d'alcool, distillé avec des aromates et à partir de grains 100% canadiens.

Le Chardonnay ontarien de Guy Lafleur

Wayne Gretzky Estates No. 99

Pinot Grigio Niagara Peninsula 2019 - 16.35 $

Bon jovi au coeur rose!

Diving into Hampton Water 2017 - 27,80 $

Le Parrain des vignobles Californiens!

Francis Coppola Diamond Collection Black Label Claret - 25,95 $

Musique

1 - AC/DC - Back In Black

2 - Twisted Sister - We're Not Gonna Take It

3 - Van Halen – Jump

4 - Kiss - Cold Gin

5 - Kiss - I Was Made for Lovin' You

6 - Journey - Don't Stop Believin

7 - Deep Purple - Smoke On the Water

8 - Guns & Roses - Sweet Child O' Mine

9 - Guns N' Roses - Welcome to the Jungle

10 - Def Leppard - Pour Some Sugar On Me

11 - Bon Jovi - Livin' On a Prayer

12 - Bon Jovi - You Give Love a Bad Name

13 - Aerosmith - Dream On

14 - Aerosmith - Walk This Way

15 - Scorpion -Wind of Change