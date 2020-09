Vins et musique | La dolce vita de la fin de semaine

Le week-end s'annonce chaud pour la saison, donc, le moment est idéal pour profiter de la dolce vita avec des vins et des musiques d'inspiration italienne.

Comme toujours le vendredi, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp partagent leurs coups de coeur à l'émission Le Québec maintenant, en compagnie de Patrick Lagacé.

Après s'être mis en train avec le classique A Far l'Amore, version italienne ou québécoise (Corps à corps), on passe à l'amour version pop et un muscat italien, le zibibbo.

« Il faut le servir bien froid, entre autres, avec une raclette, assure la sommelière. Ce cépage avec le fromage, c'est excellent. »

Un blanc sicilien aromatique

Jasmin Zibibbo Sicilia 2018 - $17.50

Zibibbo 100 %

Pour faire ses tomates-maison ou consommer des pizza à la roquette, Dean Martin peut être l'accompagnateur idéal. Évidemment, avec un Soave enrobant.

Un blanc enrobant : le Soave

Cantina di Monteforte Vicario Soave Classico DOC 2017 - $18.35

Garganega 100 %

Frank Sinatra, un immortel s'il en est un, et Tony Bennett, qui est la classe incarnée, sont incontournables dans une liste comme celle-ci. Et Tony peut aussi chanter avec une Italienne de naissance que l'on connaît sur le nom de scène de Lady Gaga.

« Une région que l'on connaît moins. Un osso buco est parfait avec ce vin à base de Gaglioppo qui ressemble à la Syrah. »

Un rouge abordable de la Calabria

Ippolito 1845 I Mori Calabria 2017 - 20,05 $

Gaglioppo 70 %, Cabernet sauvignon 30 %

Qui dit Italie, dit opéra. Que ce soit Marc Hervieux ou Luciano Pavarrotti. Et que boit-on avec ça?

« On boit ça avec de la bombe!, explique Jessica Harnois. Un rouge qui a de la poigne. Un grand vin. Un Bolgheri. »



Un rouge de la Bolgheri racé

Tenuta Argentiera Villa Donoratico 2018 - 35,50 $

Cabernet sauvignon 45 %, Merlot 25 %, Cabernet franc 15 %, Petit verdot 15 %

Musique

1- Version originale de Raffaella Carra ou Corps à corps de Chatelaine - A Far l'Amore Cominica Tu

2-Ricchi & Poveri - Sarà Perchè Ti Amo

3-Umberto Tozzi - Ti Amo

4-Dean Martin - Mambo Italiano

5-Dean Martin - That's Amore

6-Domenico Modugno – Volare

7-Louis Prima - Just a Gigolo - I Ain't Got Nobody

8-Louis Prima - Buona Sera

9-Frank Sinatra – Mack the knife

10-Frank Sinatra - Fly Me to the Moon (avec Count Basie et son orchestre)

11-Tony Bennett et Lady gaga - The Lady Is a Tramp

12-Luciano Pavarotti – Caruso

13-Marc Hervieux - O sole mio

14-Andrea Bocelli - Con te partiro

15- Le thème du Parrain