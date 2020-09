Festival MAPP_MTL | «C’est une forme d’art hybride qui mélange l’œuvre numérique à celle de l’architecture»

«Il y aura un festival de vidéo mapping, une forme d’art hybride qui mélangeant l’œuvre numérique à celle de l’architecture. On peut utiliser le nom de médiatecture. En fait, on projette des œuvres numériques sur les surfaces de certains édifices. On choisit avec attention des reliefs d’immeubles particuliers. On peut créer des illusions, par exemple. Le Moulin à images, à Québec, proposait une part de mapping.»