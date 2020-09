Vins d'automne et musique folk pour le week-end

C’est le week-end et il s’annonce un peu plus frisquet. Donc, place à des vins réconfortants et à de la musique chaleureuse.

Toujours en compagnie de Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp vous proposent des accords vins-musique.

Pourquoi ne pas commencer doucement avec Heart of Gold, de Neil Young, et un blanc abordable, le Santi Nello? Il en existe une version en rouge qui rappelle une bonne anecdote à Catherine Beauchamp.

Qui dit vin, dit bouteille. Une fois le constat posé, il faut admettre que Message in a Bottle est un nom approprié pour un vin… lié à Sting, compositeur de la chanson Message in a Bottle, du groupe The Police.

« J’ai capoté sur le vin, mais sans savoir que ça avait rapport à lui, note la sommelière. C’est du sangiovese, donc, la star de la Toscane. Je me disais que ça allait coûter un bras, entre 45 et 50 $... C’est juste 23 dollars et cinq sous. C’est vraiment super bon. Un 2018 prêt à boire qui va avoir une portée de cinq ans. J’ai adoré. Les tannins sont soyeux. »

Mr. Tambourine Man, vous connaissez? Le classique popularisé par The Byrds de la chanson composée par Bob Dylan se déguste avec un blanc qui a plus de zeste que d’autres, en raison de son terroir.

« L’Espagne, pour l’automne, c’est plus profond, poursuit la sommelière. Bob Dylan, ça me rappelle ma jeunesse. On lisait Jack Kerouac et on buvait des blancs d’Espagne. Quand il commence à faire un peu froid, les blancs espagnols ont de la poigne. C’est bio et c’est abordable. »

Quand tu entends Have You Ever Seen the Rain?, version originale de CCR ou reprise de fin de soirée de Willie Nelson, tu as vraiment besoin de réconfort, comme un rouge espagnol.

« Retenez le nom de Fernandez. Il fait La Granja, qui est absolument phénoménal. Un 2014. Le tempranillo, ça goûte la feuille d’automne. Vous faites un braisé ou un osso buco. Quelque chose de vraiment réconfortant en sauce. Pas saignant. »

Vins

Un blanc à bon prix pour débuter

Santi Nello Pinot Grigio Trevenezie

White wine | 750 ml | Italy Veneto - 10,60 $

Le vin de Sting : Message in a Bottle

Tenuta Il Palagio Message in a Bottle 2018

Red wine | 750 ml | Italy Tuscany - 23,05 $

Un blanc funky d’automne

Parés Baltà Blanc de Pacs Penedès 2019

Vin blanc | 750 ml | Espagne Côte Méditerranéenne - 16,45 $

Un rouge chaleureux réconfortant

Fernandez Rivera Dehesa la Granja 2014

Red wine | 750 ml | Spain Vallée du Duero - 20,90 $

Musique

1- Hello Mary Lou - CCR

2- Father And Son (Version 2020) - Cat Stevens

3- Heart of Gold - Neil Young

4- Bad, Bad Leroy Brown - Jim Croce

5- The Gambler - Kenny Rogers

6- Message In a Bottle - The Police

7- The Weight - The Band

8- Into the Mystic - Van Morisson

9- Country Road - James Taylor

10- Mr Tambourine Man - Bob Dylan

11- Sister Golden Hair - America

12- Have You Ever Seen the Rain - CCR

13- Have You Ever Seen the Rain - Willie Nelson (avec Paula Nelson)

14- 50 Ways to Leave Your Lover - Paul Simon

15- Listen to the music - The Doobie Brothers