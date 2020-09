Vins et musique pour la fin de semaine

On s'en va ensuite dans le pinot californien, Imagery, qui va très bien avec Waterfalls, de TLC.

« C’est un pinot noir séduisant et gourmant, et la fille est fantastique : Jamie Bensiger. Un beau pinot noir à savourer avec des grillades, des saucisses, tout en velours. »

Impossible d’écouter Your Love is King, de Sade, sans penser au romantisme. C’est aussi le cas pour Sign Your Name, de Terence Trent D'Arby.

Et qu’est ce qu’on boit avec ça?

« On écoutant ça en buvant un pinot noir d’Italien, Ambo Nero Provincia di Pavia. On est en Lombardie. Et ce n’est pas cher. »

On peut conclure le tout sur Valerie, d'Amy Winehouse.

La liste des vins

Domaine d'Élise Petit Chablis 2018

White wine | 750 ml | France Bourgogne - $24.40

La Crema Chardonnay Sonoma Coast 2018

Vin blanc | 750 ml | États-Unis Californie - 27,75 $

Imagery Pinot Noir California 2019

Red wine | 750 ml | United States California - $21.95

Ambo Nero Provincia di Pavia

Red wine | 750 ml | Italy Lombardy - $15.00

La liste des chansons

1- Ready or Not - The Fugees

2- Doo Wop (That Thing) - Lauryn Hill

3- Next Lifetime - Erykah Badu

4- Say You'll Be There - Ben Oncle soul

5- Barbie Girl - Ben Oncle soul

6- Untitled (How Does It Feel) - D Angelo

7- I Will Survive - Nils Landgreen

8- Waterfalls – TLC

9- Your Love Is King - Sade

10- Sign Your Name - Terence Trent D'Arby

11- Valerie - Amy Winehouse