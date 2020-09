Vins et musique pour la fête du Travail

C’est le long week-end de la fête du Travail. Repos et plaisir au menu, donc. Et rien de tel qu’un bon verre de vin et de la musique Soul pour commencer le tout.

En conversation croisée avec l’animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et le chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp rivalisent de suggestions vinicoles et musicales.

L’hémisphère Sud (Afrique et Australie) au menu pour Jessica Harnois, musique Soul des années 1960 et 1970 sous la thématique du mois de septembre pour Catherine Beauchamp.

Un Cabernet-sauvignon d’Afrique du Sud (Robertson Winery) à un prix ridicule de 10,55 $ pour accompagner les dansantes September, de Earth Wind and Fire, et Love Train, des O’Jays?

Un pinot gris exotique (Mensa) d’Afrique du Sud à base de chenin blanc durant l’écoute de For Once In My Life, de Stevie Wonder?

Un pinot noir australien (Coldstream Hills) tout en délicatesse durant le périple du Midnight Train To Georgia, de Gladys Knight and the Pips?

À moins de préférer un blanc floral d'Australie (Yalumba) en entendant Spooky, de Dusty Springfield?

C’est votre choix. Bon week-end de la fête du Travail.

La liste de Jessica :

Un blanc revisité & exotique

Mensa Chenin Blanc / Pinot Grigio Western Cape

White wine - South Africa Western Cape - $14.00

Un bon rouge à 10$ c’est rare!

Robertson Winery Cabernet-Sauvignon

Red wine - South Africa Western Cape - $10.55



Un blanc floral

Yalumba The Y Series Viognier

Vin blanc - Australie Australie-Méridionale - 15,00 $



Un pinot noir en délicatesse

Coldstream Hills Yarra Valley Pinot Noir 2019

Vin rouge - Australie - 29,95 $

La liste de Catherine : inspiration SEPTEMBER-SOUL



1- September - Earth Wind and fire

2- September Song - James Brown

3- Love Train - The O'Jays

4- Bernadette – The Four Tops

5- For Once in My Life – Stevie Wonder

6- Midnight Train to Georgia - Gladys Knight and The Pips

7- Tired of Being Alone - Al Green

8- Spooky - Dusty Springfield

9- I Never Loved A Man (The Way I Love You) - Aretha Franklin

10- This Used to Be Your House - Shirley Brown

11- Where Is the Love - Donny Hathaway & Roberta Flack

12- Lovely Day - Bill Withers