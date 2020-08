Une nouvelle mouture du Défi Gendarme de fer

«Cette année, on a dû faire quelques pirouettes afin de garder le Défi Gendarme et ainsi amasser des fonds pour la recherche. Cette année, nous proposeront deux volets : d’abord, un défi physique en équipe qui aura lieu dans chaque ville en simultané. Il y aura un trajet divisé en vingt étapes. L’autre volet implique un défi virtuel qui s’adresse à un plus grand nombre de personnes. Les gens seront responsables d’appliquer un trajet (proposé par l’équipe d’organisateurs) à la maison ou dans un parc.»