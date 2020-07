Évasion | Prendre le temps de vivre en cyclotourisme

Route des arts, route des vins, beaux paysages, vélo : il y a bien des façons de joindre l’utile à l’agréable en cette période estivale.

En conversation avec Paul Houde et Thérèse Parisien, Yvan Martineau parle de quelques endroits qu’il apprécie, et aussi, de la différence de mentalité qui anime parfois les adeptes du cyclotourisme au Québec et en Europe.

« Je vois souvent passer des cyclistes à la hâte, dit-il. C’est culturel! Ici, on fait du sport et on prend 10 minutes pour prendre une barre énergétique. »