Montréal | «Ce ne sont pas tous les restaurants qui pourront rouvrir» -Jérôme Ferrer

En observant ce qui s’est produit en région, le chef ne s’étonne guère que la reprise se soit bien déroulée à l’extérieur de la région montréalaise.

« On n’avait aucun doute. Il faut savoir que la restauration, on a toujours été à cheval sur la santé publique, sur l’hygiène alimentaire. Les nouvelles mesures vont être très contraignantes, mais ça se passe relativement bien et les clients ont l’air d’être au rendez-vous. On a hâte de commencer à festoyer, demain. »

En dépit de la reprise, Jérôme Ferrer prévoit de poursuivre l’initiative, La boîte du chef, née des suites de la pandémie. Il est parvenu à traverser la crise, mais il prévoit des lendemains difficiles pour certains.