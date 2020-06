Les recettes des chefs | Que grignoter à l'apéro?

Grignoter à l'apéro : voici quelques recettes proposées par Danny St-Pierre, chef, création chez Bernard et Fils Traiteur, copropriétaire du restaurant Tobboggan Club Mtl et par Jean-Philippe Cyr, chef cuisinier vegan.

| Les suggestions Danny St-Pierre |

Céleri au beurre d’arachides épicé

Ingrédients

4 branches de céleri pelées et coupées en deux sur le sens de la largeur

125ml de beurre d’arachides crémeux

15ml de sauce sriracha

15ml de miel

30ml oignon vert émincé

Sel et poivre au goût

Méthode

Mélanger le beurre d’arachides, le miel et la sauce sriracha, puis assaisonner de sel et de poivre. Ensuite, garnir les céleris de beurre d’arachides et d’oignon vert.

Tortillas et trempette au homard

Ingrédients

1 sac de tortillas du commerce

1 homard de 11/2 cuit et décortiqué, concassé

2 branches oignon vert en biseau

60 ml céleri en dés fins

250ml de mayonnaise faible en gras

1 lime (zeste et jus)

Méthode

Bien mélanger les ingrédients et réserver au frigo jusqu’au service.

Fromage Doré-Mi grillé au miel et sésame

Ingrédients

2 paquets de fromage Doré-Mi québécois (halloumi) taillés en bâtonnets, piqués d’une brochette

30ml de miel

60ml sésame grillé

Méthode

Chauffer un grill à feu vif; huiler les brochettes et griller le halloumi. Napper de miel et du sésame, puis servir aussitôt.