Les chefs | Des recettes avec des fraises

Le passage au mois de juin coïncide avec l'arrivée des fraises et de certains autres fruits comme la rhubarbe. Voici des recettes proposées par Danny St-Pierre, chef, création chez Bernard et Fils Traiteur, copropriétaire du restaurant Tobboggan Club Mtl, et par Jean-Philippe Cyr, chef cuisinier vegan.

LES RECETTES DE DANNY

La fraise crue

La fraise remplace la tomate dans cette salsa super simple, qui peut tout aussi bien accompagner une belle boule de mozzarella fraîche qu’un filet de porc grillé.

Fraises et poivre et grillades sont amis avec la Syrah.

Salsa de fraises au poivre noir

Ingrédients

500g de fraises concassées en dés

60ml oignon rouge haché

60ml huile d’olive

60ml persil haché

5ml poivre noir concassé

15ml vinaigre de vin

Sel au goût

Méthode

Mélanger tous les ingrédients et laisser macérer 1 heure, bien brasser et servir en guise de sauce avec votre protéine favorite

Fraise cuite

J’aime compoter les fraises dans du sucre et du vin rouge puis les passer au mélangeur ; c’est délicieux.

Cette purée lisse brûle l’alcool pour la cuisson et peut être une base chouette pour un kir saisonnier ou accompagner de la crème glacée ou même un bon vieux gâteau au chocolat.

Sirop d’érable de fraises au vin rouge

Ingrédients

500g de fraises du Québec équeutées

250g sucre

750ml de vin rouge

Méthode

Chauffer les trois ingrédients jusqu’à une ébullition franche, retirer du feu et passer au pied mélangeur, pour extraire la pectine des petits pépins.

Remettre à ébullition 2 minutes et passer au tamis fin. Réserver au frais dans une bouteille pour une future utilisation.