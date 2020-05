Coiffure et dentistes | dès le 1er juin en province

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a annoncé la réouverture prochaine des établissements offrant des soins corporels et esthétiques ainsi que des soins de santé privés.

Dès le 1er juin, tous les Québécois pourront avoir accès aux soins de santé privés: dentiste, physiothérapeute, ergothérapeute, psychologue, etc.

Quant aux soins corporels et esthétiques, ce qui inclus les salons d’esthétiques et de coiffure, seuls les Québécois à l'extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de la MRC de Joliette pourront y avoir accès dès le 1er juin.