«Les gens ont dû faire le deuil de leur mariage en 2020»

Si la saison des festivals est annulée, celle des mariages ne se porte guère mieux.

La belle saison demeure le moment privilégié pour unir sa destinée, ce qui s’avère impossible présentement en raison des mesures de confinement, de l’interdiction des rassemblements et des mesures de distanciation. Du moins, pour ceux et celles qui désirent un mariage avec une foule d'invités, un banquet, etc..

Présidente d’une compagnie qui se spécialise dans l’organisation des mariages, Andréanne Mathieu explique à Paul Houde et à Thérèse Parisien comment la pandémie a bouleversé son industrie.