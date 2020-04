Les recettes des chefs | Des idées pour la saison du BBQ

Parce qu'il va bien finir par faire un peu plus beau, un peu plus chaud et que vous aurez envie de faire de cuisiner sur le grill! Les recettes de Danny St Pierre, chef, copropriétaire Restaurant Toboggan Club MTL et Jean-Philippe Cyr, chef cuisinier vegan.

Les recettes de Danny

Brochettes de fromage halloumi miel et sésame, salade d’endives et pommes

2 paquets de fromage do ré mi

60ml miel

60ml huile d’olive

30ml vinaigre de cidre

60ml sésame grillé

2 pommes en julienne

2 têtes d’endive tranchées

60ml oignon rouge haché

Sel et poivre

Préparation

Partir votre grill à feu fort Tailler le fromage en 4 sur le sens de la longueur et piquer avec une brochette, huiler Mélanger pommes, endives, oignons, huile et vinaigre, assaisonner Griller le fromage et accompagner de salade, saupoudrer le tout de sésame et de miel Burger tout nu

Burger tout nu

6 pains à burger

1 kg bœuf bien frais (piece grasse comme la palette ou le short rib)

1/2 oignon rouge haché

125 ml persil italien haché

60ml panko (chapelure japonaise)

Sel et poivre

Préparation