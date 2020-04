Une enseignante québécoise troque son tableau vert pour un tableau virtuel!

Même si les écoles sont fermées en raison de la pandémie de la COVID-19, Marie-Ève Lévesque est l’enseignante la plus populaire au Québec! Paul Arcand a fait sa connaissance mercredi.

En raison de la pandémie du coronavirus, Marie-Ève Lévesque a troqué le tableau vert de sa classe de l’école Sainte-Claire, dans le Vieux-Longueuil, pour un tableau virtuel.

Depuis le 31 mars dernier, la jeune enseignante donne six cours de 30 minutes par jour. Ces cours en ligne gratuits permettent aux élèves du primaire de réviser des notions de mathématiques et de français.

Propulsée dans l’aventure au départ pour rejoindre ses 26 élèves, le succès de Madame Marie-Ève a fait boule de neige. La classe en ligne est suivie par plus de 10 000 familles quotidiennement et a récolté plus de 850 000 visionnements depuis son lancement.