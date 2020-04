Si l'animateur Paul Arcand se sent seul parfois seul en studio ces jours-ci, au moment du montage musical du jour, il se sent en symbiose avec son équipe de collaborateurs de Puisqu'il faut se lever et avec vous les auditeurs.

Vous êtes nombreux à dire comment le montage musical quotidien du réalisateur Richard Marquis vous fait du bien, comment ça vous fait bouger dans vos maisons et logements en période de confinement.

Voici le montage musical du 2 avril.