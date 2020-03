Coronavirus | Il n'y aura pas de pénurie alimentaire

Et les prix à la consommation?

Maintenant, allons-nous nous diriger vers une certaine inflation dans le prix des denrées, de la viande et des fruits et légumes? A priori non.

La préoccupation de Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l'Université Dalhousie se tourne surtout vers la faiblesse du dollar canadien. Par contre, le transport des marchandises permettra de faire des économies dues à la faiblesse du prix du carburant.

De façon générale, le professeur soutient qu’il n’y a aucun indice d’augmentation de prix dans les huit prochains mois. Les Québécois peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles.

Le commerce de détail ne subit actuellement aucune crise.