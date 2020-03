Coronavirus | Comment informer les enfants?

Alors que bien des adultes ont du mal à gérer les informations liées au Coronavirus, on peut se demander comment bien informer les enfants sur le sujet, sans bien entendu les surinformer ou leur causer de l’anxiété.

Pour bien faire les choses avec nos jeunes, Patrick Lagacé s’est entretenu avec la psychologue Nadia Gagné. Le premier conseil de la spécialiste est de questionner tout d’abord l’enfant sur ce qu’il connaît de la situation et de lui demander ensuite s’il a des questions sur le sujet avant même de tenter une certaine explication.

En sachant ce qu’il sait déjà et ce qu’il aimerait savoir sur le sujet, on évite de surcharger notre enfant d’informations qu’il n’est peut-être pas prêt à assimiler.

On répond alors avec des réponses honnêtes, mais courtes et on se laisse guider par les questions de nos jeunes.

À l’adolescence, on peut se permettre davantage d’informations, mais si l’enfant est enclin à souffrir d’anxiété, on doit aussi gérer la quantité d’information et aider à effectuer une recherche d’informations pertinentes et crédibles.