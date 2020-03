Pourquoi les Québécois prennent-ils moins de vacances ?

«On est dans un rythme de vie, une course folle où finalement, on se rencontre qu’il y a un tabou autour des vacances. On aime ça performer, on aime ça faire la job. Il y a les technologies qui nous permettent de travailler à distance. Est-ce que comme société, ça veut dire qu’on ne les valorise pas assez ou qu’on ne comprend pas l’importance des vacances?»