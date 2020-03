Devrions-nous abolir les changements d'heure?

Alors que le Québec passera ce week-end à l’heure avancée d’été, le député du Parti Québécois Pascal Bérubé revient à la charge avec sa proposition de cesser les changements d’heure chaque printemps et automne.

Alors que les premiers changements d’heure avaient été faits à l’occasion de la Première Guerre mondiale, en France pour la première fois en 1916 afin de réaliser des économies d’énergie, plusieurs personnes, dont le député de Matane et chef intérimaire du Parti québécois, se demandent si on ne devrait tout simplement pas demeurer à l’heure avancée tout au long de l’année.

En entrevue avec Bernard Drainville, il discute d’ailleurs de l’Impact des changements d’heure sur les jeunes enfants et aussi sur la population en général, qui parfois met un certain temps à modifier son horloge biologique à la nouvelle réalité qu’apporte cette modification.

Le député rappelle aussi que c’est la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui est responsable de cette question et que pour l’instant, elle ne démontre aucune ouverture à même discuter de cet enjeu.

Pascal Bérubé complète en mentionnant qu’il songe à revenir à la charge avec un projet de loi sur le sujet prochainement.

Et vous? Pensez-vous que ce serait une bonne chose d’abolir le changement d’heure et de demeurer toujours en heure avancée et de bénéficier d’un ensoleillement maximal en fin de journée tout au long de l’année?