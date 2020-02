Les chefs | Les styles de pizza

La régionalité de la pizza est un concept qui sort de l’Italie. Rondes ou carrées, minces ou épaisses, pour les carnivores et les végétariens, voici des recettes proposées par Danny St-Pierre, chef, création Bernard et Fils Traiteur, copropriétaire du restaurant Tobboggan Club Mtl, et par Jean-Philippe Cyr, chef cuisinier vegan.

Les sortes de pizza

Napolitaine (heirloom)

Romaine (al taglio ou morso)

Sicilienne

New York

Chicago

Détroit

St. Louis

La pizza facile de Danny

Les ingrédients

250ml d’eau à température du corps

1 enveloppe levure séchée

2 1/2 tasses de farine tout usage

5ml de sucre

1 grosse pincée de sel

60ml huile d’olive

Méthode

Mettre la levure et l’eau dans un petit bol pour l’activer 10 minutes ; elle doit faire des petites bulles.

Mettre les aliments secs dans un robot culinaire, puis mélanger

Ajouter la levure et l’huile et mélanger pour former une boule

Mettre la pâte sur un plan de travail avec un peu de farine et pétrir 2 minutes

Former une boule et mettre dans un bol qui est huilé et couvert de papier film

Laisser doubler sur le comptoir ou pousser doucement au frigo une nuit de temps

Sortir une heure avant d’utiliser la pâte

Étirer sur une plaque et cuire

Équipements

Four de maison sur plaque ou pierre

Au BBQ (Green egg, kamado joe, etc.)

Dans un foyer

La recette préférée de Danny

Marinara

1 boîte de tomates San Marzano écrasée à la main

60ml d’huile d’olive

1/2 gousse d’ail écrasée

Origan et poivre noir

Garnitures