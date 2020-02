Les recettes des chefs | Les oubliés du garde-manger

Opération ménage du garde-manger: les essentiels, on jette ou on garde? Un seul chef exceptionnellement cette semaine: Danny St Pierre, chef création Bernard et Fils Traiteur.

Les oubliés du garde-manger..

Orzotto = risotto d’orge

500 ml de courge coupée en dés

Huile

60ml de beurre doux en dés

500 ml de poireau en dés

500 ml d'orge perlée

2 L de bouillon de poulet chaud

Poivre

1 botte de Ciboulette

60 ml Beurre doux

250 ml de vieux cheddar râpé

Préparation