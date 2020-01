Le nouveau projet de la reine de l'activité physique au Québec

Avec plus de 600 000 DVD vendus au fil des ans, Josée Lavigueur est sans contredit la reine de l’activité physique au Québec!

Celle qui est professeure d'éducation physique, conférencière et auteure de plusieurs livres et DVD fait paraitre un dernier titre: 28 jours pour un corps plus ferme - L’ultime.

Elle concentrera maintenant ses efforts et ses énergies sur sa plateforme numérique Ma Zone Fit, qu’elle a lancée il y a un moment et qui jouit déjà d’un beau succès.