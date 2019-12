La descente aux enfers de Joanie Gonthier

L'ancienne présentatrice météo à l’émission Salut, Bonjour!, Joanie Gonthier, s’est récemment ouverte sur les problèmes d’anorexie, de boulimie, d’alcoolisme et de dépression avec lesquelles elle a dû composer depuis plusieurs années dans le magazine Urbania.

Pour gérer son poids et son apparence, elle a jonglé avec l’anorexie et la boulimie, les sites obscurs de perte de poids l’ont mené vers une surconsommation d’alcool et d’excès de toute sorte jusqu’au moment où elle a senti que plus rien n’allait et qu’elle devait prendre une pause.

Aujourd’hui, elle est fière de pouvoir dire qu’elle reprend le dessus. Que son mode de vie a changé, et ce, pour le mieux. Qu’elle se parle maintenant avec douceur et que dorénavant, l’apparence ne sera plus l’élément le plus important de ce qu’elle souhaitera projeter.

Découvrez son touchant témoignage dans Urbania.