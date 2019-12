Introduire des allergènes en bas âge réduirait le risque de développer des allergies

Introduire des aliments allergènes le plus tôt dans l'alimentation des enfants diminue le risque de développer des allergies alimentaires. Dr. Marie-Noël Primeau, allergologue à l'Hôpital Cité de la Santé de Laval, nous donne plus de détails.

C'est une série d’articles publiés dans le Journal of Allergy qui indique que d’introduire des aliments allergènes, tels que les arachides, les oeufs, etc. le plus tôt possible diminue le risque de développer des allergies alimentaires.

L'allergologue abonde aussi dans ce sens et explique que les parents peuvent commencer à donner des allergènes à leur enfant dès qu'ils sont en âge de manger, donc entre 4 et 6 mois. Il est important de noter qu'il faut donner de petites quantités et qu'il faut continuer à le donner régulièrement. Il faut également surveiller les signes de réaction sur la peau ou dans l'humeur du bébé.

La théorie derrière tout ça, est que les bébés pourraient se sensibiliser aux allergènes par une autre façon que par la bouche, soit une façon cutanée. Donc il faudrait que le contact par la bouche soit fait en premier, car l’exposition orale, contrairement à l’exposition cutanée, a moins de chance de développer des allergies.