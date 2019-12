Comprendre la chimie de l'alcool à l'approche des Fêtes

En cette période des party de bureau, et à l’approche du temps des fêtes, on veut tout savoir sur la chimie de l’alcool et son effet sur notre corps. Pour l’occasion, Bernard Drainville a reçu à son émission Normand Voyer, chimiste et professeur titulaire au département de chimie à l’Université Laval.

Normand Voyer nous en dit plus sur les mythes de l’alcool, à savoir si l’alcool est vraiment aphrodisiaque, si le champagne saoule plus que les autres boissons, etc.

Il nous explique également s’il y a vraiment des trucs pour dégriser plus rapidement ou quels alcools éviter pour prévenir la gueule de bois.