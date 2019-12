La 19e Guignolée des médias est en cours!

La collecte extérieure aux coins des rues de la 19e Guignolée des médias en en cours aujourd'hui dans toute la province.

La population est invitée à offrir des dons en denrées non périssables ou en argent.

Ces dons seront ensuite remis à des organismes de différentes régions pour répondre à la demande de paniers de Noël.

Ils peuvent également être déposés dans les pharmacies Jean Coutu, les marchés d'alimentation Provigo et Maxi et les bureaux des courtiers immobiliers Via Capitale.

L'an dernier, trois millions de dollars ont été amassés l'an dernier, ce qui a permis d'aider 300 000 personnes au Québec.