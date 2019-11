Robert Bourassa en témoignages

Paul Houde reçoit Pierre Gince, Marie Grégoire et Gérald Larose, auteurs et participant du livre «Robert Bourasssa et nous», et le portrait qu'il dépeint sur l'ex premier ministre.

L'ouvrage rassemble plusieurs témoignages de proches et des gens qui ont travaillé de près ou de loin avec Robert Bourassa tout au long de sa vie.

On fait d'ailleurs la différence entre deux facettes du politicien, surnommées Bourassa 1.0 et Bourassa 2.0, deux périodes vraiment différentes de sa carrière de premier ministre. Le livre aborde également les grands événements et les thèmes qui ont marqué sa carrière, tels que la crise d'octobre et le mouvement pour la souveraineté.