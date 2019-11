«J'aime les TDAH - Tome 2» | L'école est encore au coeur des préoccupations

Qu'est-ce que ça fait de vivre avec un trouble d'attention?

Avec l'exemple de personnalités québécoises, on voit que le TDAH est loin d'empêcher les personnes atteintes de développer leur plein potentiel et d'être heureux. En lisant J'M les TDAH, Tome 2, on constate qu'on peut le transfomer en allié!

Mardi matin, Paul Arcand recevait deux femmes de différente générationet qui ont vécu leur parcours de TDAH de manière bien différente: la mère et la fille, toutes deux du domaine des communications et des arts, Mélanie Maynard, actrice, animatrice et scénariste, mère de Rosalie Bonenfant, comédienne et auteure.