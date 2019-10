Sans filtre | Le «Rebirth» de Normand D'Amour

«Je suis devenu orphelin à l’âge de 40 ans et cette colère-là me suivait depuis très longtemps. Et je suis persuadé que cette colère venait de l’époque où j’étais dans le ventre de ma mère, lorsque mon père a eu un gros accident et s’est fait couper les deux jambes et la peine, la douleur et la colère que ma mère a vécue, je l’ai ressenti en totalité.»