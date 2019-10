La bombe météo de cette semaine expliquée

C'est bel et bien une bombe météo qu'on a connu cette semaine avec des pluies diluviennes et des vents forts ce mercredi et jeudi. Au micro de Paul Houde ce matin, Gilles Brien nous explique ce qui s'est passé et ce qui nous attend prochainement.

Une bombe météorologique, c'est une dépression se creuse de manière explosive, et celle qu'on vient de vivre s'était creusée de 33 minibarres en 24 heures.

C'est ce changement drastique dans la pression qui nous a apporté cette tempête impressionnante, qui a fait tomber 80 milimètres de pluie en 15h à Montréal, alors qu'on attend généralement 89 milimètres durant tout le mois d'octobre.

Le début des bombes météo comme celle que le sud du Québec a connu ce mercredi est signe qu’on entre dans la période la plus froide de l’automne.