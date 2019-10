Sans filtre | «On a une petite chance d'égratigner la planète, essayons de l'égratigner comme du monde» - Pierre Huet

Ses mots nous trottent dans la tête depuis des décennies peut-être sans savoir qu'ils viennent de lui, comme dans la chanson Le blues d'la métropole et plusieurs autres succès de Beau Dommage: Pierre Huet s'ouvre à Isabelle Maréchal ce vendredi matin.

À 70 ans, Pierre Huet continue d'écrire et de faire rire les Québécois avec sa plume en tant qu'auteur et rédacteur en chef du magazine Croc.



Dans cette entrevue Sans filtre, Isabelle Maréchal revient sur sa vie à écrire des chansons à succès, mais sans jamais en dépendre, de même que ses opinions sur l'amitié et la société.