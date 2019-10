Les consommateurs de cannabis sont-ils de meilleurs parents?

Si on se fie aux parents qui consomment du cannabis, cette consommation les aiderait à être de meilleurs parents envers leurs enfants.

Les parents qui consomment du cannabis disent souvent qu’ils sont plus calmes et donc plus réceptifs à leurs enfants. Certains affirment même que leur consommation de cannabis fait d’eux de meilleurs parents.

Mais est-ce véritablement le cas?

En entrevue avec Patrick Lagacé, Nicolas Berthelot, psychologue et professeur au département des sciences infirmières de l’UQTR, a indiqué qu’il manquait de données scientifiques pour affirmer si le cannabis avait un effet positif ou négatif sur le rôle parental.

C’est d’ailleurs pourquoi il a lancé un projet de recherche intitulé «Profil des parents consommateurs de cannabis».

Si vous voulez répondre au questionnaire de cette recherche, vous pouvez le faire sur le site web STEP.