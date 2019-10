Les recettes des chefs: combat de sauce bolognaise!

Quelle est votre recette secrète de sauce à spaghetti et comment utiliser les restes de sauce? Danny St-Pierre, chef et copropriétaire du Restaurant Capsa et Jean-Philippe Cyr, chef cuisinier végane.

La recette végane de Jean-Philippe Cyr

1 bloc (454 g) tofu ferme,coupé grossièrement

3 c. à soupe (45 ml) huile végétale

1 oignon, haché

3 branches de céleri, émincées

2 carottes, hachées

1 c. à thé (5 ml) sel

1/4 tasse (60 ml) sauce soya

1/4 tasse (50 g) cassonade, sucre de canne ou sirop d’érable

3 gousses d’ail, hachées

2 c. à soupe (30 ml) basilic séché

2 c. à soupe (30 ml) origan séché

1/2 c. à thé (2,5 ml) piment rouge broyé

3 boîtes (3 x 796 ml) tomates en dés

Sel et poivre, au goût

Préparation