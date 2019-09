Marche pour le climat: «Nous changeons le monde» -Greta Thunberg

La campagne électorale fédérale était en arrière-plan. Trois chefs fédéraux — Justin Trudeau, du Parti libéral du Canada, Yves-François Blanchet, du Bloc québécois, et Elizabeth May, du Parti vert du Canada — étaient dans la métropole aux côtés des centaines de milliers de manifestants. Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh et le chef conservateur Andrew Scheer étaient tous les deux en Colombie-Britannique. M. Singh a participé à une marche pour le climat à Victoria, M. Scheer, non.

«Greta-manie»

La jeune militante est arrivée à Montréal avec son père grâce à la voiture électrique prêtée par l’acteur et ex-gouverneur de la Californie Arnold Schwarzenegger. Elle s’est adressée pour la première fois au public montréalais en matinée et a ensuite marché au deuxième rang en compagnie de jeunes des Premières Nations.

Elle portait une pancarte sur laquelle il était écrit en suédois «Skolstrejk fur klimatet» (grève scolaire pour le climat).

Devant les journalistes, elle a enjoint au premier ministre sortant, Justin Trudeau, entre autres, d'en faire plus sur le climat. Mais elle a dit ne pas vouloir personnaliser le débat et souhaite que tous les décideurs sur la planète se rendent compte de l’urgence climatique et écoutent ce que dit la science.