Retour sur la Vente de garage des artistes avec Guylaine Guay

Guylaine Guay était au micro de Paul Houde, dimanche matin, pour faire un retour sur la 4e édition de la Vente de garage des artistes, un événement organisé au profit de la Fondation Véro & Louis.

Soleil, bonne humeur et belle température, l’événement qui prenait place à l’esplanade de la place Charles-Le Moyne, à Longueuil, a battu des records au niveau de la participation. Un flot continu de personnes défilait lors de l’événement qui avait pour but d’amasser des fonds afin d’offrir aux adultes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, une maison à long terme et un milieu de vie sain et aimant.

Les artistes participant avaient généreusement offerts vêtements, articles de cuisine ou de décoration que les gens pouvaient se procurer à petit prix.

Écoutez l’entrevue complète de Guylaine Guay avec Thérèse Parisien et Paul Houde.