Des médecins recommandent le port du casque de vélo obligatoire

«Entre 2011 et 2016, on a recensé les cyclistes rentrés à l’hôpital pour blessures. De ces personnes, on a retenu 144 cas de traumatisme cranio-cérébral. Pour les patients qui ne portaient pas de casque sur leur vélo, le traumatisme était généralement plus sévère. Le saignement au cerveau était aussi plus important. En plus, le suivi aux soins intensifs a été beaucoup plus long (6 fois). Je pense que le port du casque est nécessaire sur un vélo, une trottinette ou une bicyclette électrique. La chute peut engendrer un trauma et un saignement.»