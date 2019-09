Plus de 600 000 personnes attendues au 52e Festival de Saint-Tite

D’après elle, c’est devenu un événement incontournable pour les politiciens.

Cette année, le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, et le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, ont notamment participé au festival depuis son ouverture.

Le Festival de Saint-Tite, qui a lieu du 6 au 15 septembre, est une véritable manne pour les résidents et commerçants de Saint-Tite puisqu’il a des retombées économiques d’environ 45 millions $.

De nombreuses activités sont proposées durant l'événement, dont plusieurs spectacles musicaux, dont ceux de Renée Martel, Paul Daraîche, Annie Blanchard, Laurence Jalbert, Yves Lambert, Manon Bédard, Les Frères à ch’val, Marc Hervieux et Laurie Leblanc.

Mentionnons aussi le rodéo professionnel auqeul vont participer 15 des meilleurs monteurs de taureaux en Amérique du Nord, vendredi.

D'autres disciplines sont au programme : monte de chevaux avec et sans selle, course de sauvetage, échange de cavaliers, et course féminine de barils.