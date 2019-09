Trop de touristes sur la planète?

Barcelone en accueille plus de 29 millions, Montréal en reçoit 11,2 millions, et Paris en a plus du triple, soit 34 millions : les touristes affluent de plus en plus dans les villes et cela pose un problème selon Luc Ferrandez.

Le commissaire Ferrendez explique qu'il y a des impacts négatifs chez les villes qui reçoivent des hordes de touristes, comme Barcelone ou Paris, comme la perte d'une offre intéressante de commerces, la diminution de l'accès au logement, les dommages causés aux infrastructures, etc.

Pour Alexandre Taillefer, le tourisme est là pour rester et ce n'est pas quelque chose qu'il faut attaquer. Toutefois, une remise en question des mandats donnés aux institutions du tourisme ne serait pas de trop.