Un retour aux sources pour les milléniaux?

Sur les réseaux sociaux, la tendance est aux mariages simplistes, champêtres et féeriques, mais qu’est-ce qui explique que les milléniaux renouent avec la tradition du mariage?

Décors simples, thématique bohème, granges et vergers, les photos de mariage aux allures Pinterest abondent sur les réseaux sociaux. Si les jeunes se mariaient moins dans les dernières années, on remarque que les temps changent et il est devenu populaire de dépenser des sommes astronomiques pour célébrer son amour dans un décor enchanteur.

Bien que de plus en plus de jeunes rêvent de se dire « je le veux », Mélanie DeRoy, organisatrice de mariage, assure que de moins en moins de jeunes le font à l’église. Selon elle, plus de 75% des cérémonies sont non-religieuses et se déroulent avec un célébrant bien souvent faisant partie de la famille ou des amis.

Écoutez son entretien avec Marie-Hélène Proulx pour découvrir les dernières tendances mariage chez les milléniaux.