Les vers blancs: comment s'en débarrasser?

L’été n’est pas terminé, mais c’est déjà le moment de réfléchir à la manipulation de nos plantes pour se préparer à l’automne et aux grands froids.

Lorsque vous ciblez des plantes que vous souhaitez déplacer à l’intérieur pour les périodes froides, il faut s’assurer que les insectes ne se sont pas dissimulés dans la plante. On fait un mélange de savon à vaisselle et d’eau qu’on vaporise sous les feuilles une semaine avant le transfert des plantes. On le refait lors du déménagement une semaine plus tard.

Un auditeur souhaitait savoir comment savoir que les courges sont prêtes pour la récolte. Marthe Laverdière s’est fait un plaisir de lui donner la réponse. Il n’y a qu’à frapper de petit coup au milieu de la courge, si on sent qu’il y a un son plus creux, c’est qu’un vide d’air s’est formé au centre et qu’elle est mûre.

Il y a aussi les fameux vers blancs qui causent beaucoup de problèmes. Pour s’en débarrasser, c’est la saison. Les gros hannetons vont pondre sur la pelouse alors pour les éviter, il faut laisser le gazon long en cours d’été et éviter les engrais forts en azote, de même que la lumière de nuit sur les terrains.