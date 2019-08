Rentrée scolaire: comment gérer les lunchs?

La rentrée des classes approche et avec elle les inévitables nombreux «lunchs» à préparer pour nos enfants. On n’y échappe pas, ce sont tout de même 180 repas à préparer par enfant pour l’année scolaire. Comment offrir un menu varié? Voici quelques petits conseils.

La nutritionniste et coordonnatrice d'Extenso (le Centre de référence en nutrition de l'Université de Montréal), Stéphanie Côté, nous aide à rester zen au travers de cette commande.

Il vous faut éviter les fameux sandwichs répétitifs. La clé? Varier les repas en utilisant le souper de la veille qui est un ami que vous devez mettre à contribution. On peut congeler les restants dans des plats individuels et les dégeler au fur et à mesure puis les réchauffer le matin avant le départ des enfants.

Le thermos est alors votre meilleur ami pour éviter les micro-ondes qui ne sont jamais libres. Un thermos en acier inoxydable qu’on réchauffe avec de l’eau chaude le matin avant d’y mettre le plat chaud. Votre enfant aura un bon repas chaud le midi et c'est drôlement réconfortant lorsque le temps froid se met de la partie.

Stéphanie Côté nous offre aussi une solution de Muffin repas. Elle nous offre ses recettes au : www.stephaniecote.ca

Les politiques de repas sans déchet sont la norme un peu partout, alors les sacs jetables sont clairement à éviter. Pensez réutiliser les plats et la coutellerie, mais pas celle des grandes occasions surtout, car on sait que les fourchettes, les cuillères et les couteaux trouvent souvent le moyen de disparaître en cours de route.

Bonne année scolaire!