Valérie Roberts et l'art d'être belle-mère

Être le beau-père ou la belle-mère n’est pas une tâche facile et la chroniqueuse culturelle Valérie Roberts en sait quelque chose. Celle qui est en couple avec le chef et restaurateur Martin Juneau a dû traversé l’épineuse étape de la rencontre des enfants de son nouvel amoureux et surtout trouver sa place entre son rôle d’amoureuse, de femme, de professionnelle et… de belle-maman.

La réalité que vit Valérie est semblable à celle de beaucoup de parents en situation de famille reconstituée. Elle côtoie quotidiennement les enfants de son conjoint une semaine sur deux et les aime d’un amour aussi profond que s’ils avaient été ses propres enfants.

Pas toujours évident de devoir naviguer avec l’ancienne conjointe de son amoureux et surtout de ne pas se sentir coupable de vivre de bons moments avec les enfants. La chroniqueuse, qui prépare un projet sur le sujet des beaux-parents nous propose un regard intéressant sur une réalité au travers de laquelle beaucoup de gens se retrouveront.

Une réalité que partage d'ailleurs notre animatrice Catherine Brisson.