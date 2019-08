Un nouveau départ pour Pierre Curzi

«J’avais une organisation dans ma vie, le fait de cesser ce travail à l’émission de Paul Arcand, je viens de briser une sorte de routine et de discipline à laquelle j’ai pris beaucoup de plaisir à ma grande surprise. Mais j’ai décidé d’arrêter parce que je veux aller ailleurs, vers d’autres zones. À la fois dans ma vie passionnelle, ma vie familiale et amoureuse. Je m’en vais vers ce que certains appellent le «troisième âge» et il y a le fait d’accepter le fait que tu vieillis et que ça va apporter des modifications et j’essaie de ne pas voir ça de façon négative, mais plutôt de me dire que c’est autre chose. Je suis curieux de savoir ce que je vais vivre!»