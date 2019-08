Le 12 août, j’achète un livre québécois!

La 6e édition de la journée J’achète un livre québécois se tiendra dimanche dans toutes les librairies du Québec.

Depuis 2014, cette journée imaginée par Amélie Dubé et Patrice Cazeault, tous deux auteurs, permet aux lecteurs de découvrir la richesse et la diversité de l’offre littéraire québécoise. Car même s’il a connu des années plus difficiles, le livre papier ne semble pas prêt de mourir.

Depuis le début de la première édition de la journée qui se tenait en 2014, les libraires ont vu leurs ventes augmenter de 3 à 5%, une augmentation considérable qui a permis de faire croître l’offre québécoise en librairies.

Que vous aimiez les essais, la fiction, les bandes dessinées, la science-fiction ou la poésie, faites confiance à un libraire et achetez québécois le 12 août!

Suggestions de lecture

· Ce qu’on respire sur Tatouine, Jean-Christophe Réhel

· Une sorte de lumière spéciale, Maude Veilleux

· Le jeu de la musique, Stéfanie Clermont

· Moi aussi je voulais l'emporter, Julie Delporte

· Le plongeur, Stéphane Larue

· M.I.L.F, Marjolaine Beauchamp

· Je t’aime beaucoup cependant, Simon Boulerice