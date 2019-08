13e Festival Fierté Montréal: Ariane Moffatt livrera le spectacle d'ouverture

Le 13e Festival Fierté Montréal commencera jeudi. Les célébrations, qui auront lieu au centre-ville, dureront 11 jours. Ariane Moffatt sera responsable de l’événement d’ouverture vendredi, un spectacle gratuit livré sur la scène extérieure du parc des Faubourgs.

La plupart des festivités seront d’ailleurs offertes au parc des Faubourgs, près des stations de métro Papineau et Beaudry.

Une vingtaine de concerts seront gratuits et 250 activités. Le festival impliquera cette année plus de 225 artistes, dont Claude Dubois, Luce Dufault, Safia Nolin et Debbie Lynch-White.

Le traditionnel défilé de la Fierté aura lieu dès 13h le long du boulevard René-Lévesque, entre les rues Metcalfe et Alexandre-DeSève..

Des milliers de marcheurs sont attendus.