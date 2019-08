Chronique plein air d'Yvan Martineau | Utah, les Alpes, le Portugal et la Tanzanie

Yvan Martineau propose chaque semaine au 98,5 FM des suggestions plein air, vélo, escapades et vacances. Dans le cadre de cette chronique, il nous amène dans des contrées lointaines, aux États-Unis, en Europe et en Afrique.

Le tourisme mondial engendre d’année en année de nouveaux records. Avec sa moyenne d’un voyage à l'étranger par personne, le Canadien fait partie des dix citoyens qui voyagent le plus sur la planète.

Quelques suggestions de voyage pour l’automne

Les grands parcs nationaux de l’Utah, aux États-Unis

L’agence de voyages de randonnée pédestre Chinook Aventure propose de marcher Zion, Bryce Canyon et le Grand Canyon au début octobre…

Les Grandes Alpes

L'un des voyages les plus mémorables pour Yvan Martineau a été une randonnée pédestre autour du Mont-Blanc. France-Suisse-Italie en 12 jours… Décors grandioses sans les effets de la haute altitude. Sublime!

La Route des vins d’Alsace

Naturellement tout tourne autour du vin et des délices culinaires comme le Munster, la Choucroute, le Baeckeoffe, le Kougelhopf et la tarte flambée.

À noter que deux autres régions qui sont fabuleuses pour leurs vignobles et les sentiers viticoles sont la Provence et la Bourgogne.

Le Portugal

Il faut savoir que le Portugal a remporté les grands honneurs des World Travel Awards en 2017, le gala des Oscars du tourisme…

Un safari incroyable après l’ascension du Kilimandjaro

Dans les rêves les plus fous, on ne s’imagine pas qu’on verra autant de bêtes et, surtout, jamais d’aussi près.