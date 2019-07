D'où vient la poutine? On lève le voile sur le mystère

«Il y a Matane, il y a Plessisville, il y a le Saguenay, il y a un paquet d’hypothèse, mais les deux que j’entends le plus souvent et qui sont le plus crédibles, ce sont les villes de Drummondville et de Warwick. […] Fernand Lachance était de Warwick et c’est vraiment lui que je considère comme étant le père de la poutine avec sa femme! […] En 1957, c’était les premiers à utiliser le mot poutine sur un menu. Mais eux priorisaient le fromage et les frites… la sauce c’était un peu secondaire. C’est vraiment en 1964, l’inventeur de la poutine moderne qui est Jean-Paul Roy, à Drummondville, qui a mélangé le tout! C’est la clé!»