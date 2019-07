Fermeture réccurente de la plage de Verdun: «La qualité de l’eau ne m’inquiète pas du tout»

«En ce qui concerne l’eau, on fait des tests deux fois par jour. La grande majorité du temps, elle est de très grande qualité. Il est possible qu’il y ait des débordements des réseaux pluviaux à la suite de pluies importantes. Dans ce cas, de manière préventive, on ferme la plage entre 24 heures et 72 heures, afin de s’assurer que la qualité de l’eau reste impeccable. C’est arrivé en juillet. La qualité de l’eau ne m’inquiète pas du tout. J’y vais régulièrement et j’amène mon bébé.»